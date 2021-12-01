Музыкальная новинка

Сергей Шнуров вернулся в мир музыки с «Сюрпризом»

Автор Эвелина Никанорова
Сергей Шнуров вернулся в мир музыки с «Сюрпризом»
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Группа «Ленинград» выпустила первую в этом году песню «Сюрприз», а солирует в ней сам Сергей Шнуров. Вместе с песней коллектив опубликовал и клип, который тоже стал сюрпризом. Всё видео — это просто черный экран.

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