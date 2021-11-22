Сергей Жуков и его сын ANGEL выпустили «Бум-Бум»

Сергей Жуков из «Руки Вверх!» и его сын ANGEL (Энджел Жуков) представили совместную композицию «Бум-Бум». Она вошла в саундтрек к анимационному фильму «Плюшевый Бум!».

«Плюшевый Бум!» — невероятно захватывающая история: вор Макс крадет роскошный рубин и прячет его внутри плюшевого мишки по имени Бум. Макс собирается увезти драгоценность из страны, но его планы нарушаются — Бум попадает в магазин игрушек и оживляет других обитателей прилавков с помощью рубина, который оказывается волшебным.