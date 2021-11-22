Музыкальная новинка

Сергей Жуков и его сын ANGEL выпустили «Бум-Бум»

Автор Эвелина Никанорова
Сергей Жуков и его сын ANGEL выпустили «Бум-Бум»
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Сергей Жуков из «Руки Вверх!» и его сын ANGEL (Энджел Жуков) представили совместную композицию «Бум-Бум». Она вошла в саундтрек к анимационному фильму «Плюшевый Бум!».

«Плюшевый Бум!» — невероятно захватывающая история: вор Макс крадет роскошный рубин и прячет его внутри плюшевого мишки по имени Бум. Макс собирается увезти драгоценность из страны, но его планы нарушаются — Бум попадает в магазин игрушек и оживляет других обитателей прилавков с помощью рубина, который оказывается волшебным.

По словам Сергея, «Плюшевый Бум!» — «такое же хулиганистое кино, как и мы сами»

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