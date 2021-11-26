Сергею Жукову могут навсегда запретить исполнять «Студента»

Группа «Руки вверх», отмечающая свой 25-летний юбилей, выпускает коллекцию коллекцию NFT-токенов. Серию уникальных NFT Сергей Жуков подготовил совместно с музыкальным лейблом Warner Music Russia и Binance NFT. Приобрести токены сможет каждый желающий.

«-Когда ко мне обратились мои партнеры из Warner с предложением выпустить коллекцию NFT-артов я легко согласился ввязаться в эту цифровую авантюру. Я из того поколения, которое привыкло, что все выпускаемое музыкантами можно подержать в руках – пластинку, кассету или плакат на стене. Но группе «Руки вверх» уже 25 лет, и юбилей – хороший повод шагнуть в новую диджитал-эпоху и выпустить коллекцию уникальных лотов, которые существуют только в цифровом формате», — рассказывает Сергей

Коллекция NFT будет состоять из аудио, графических объектов, а также необычных артефактов. Все это станет ценными предметами в NFT коллекциях поклонников группы. Один из NFT представляет собой аудиотрек, написанный Сергеем специально для данного проекта. Песня будет эксклюзивом, которую до этого не слышал никто, кроме самого автора. Покупатель токена получит трек от поп-легенды, а также полный набор прав на композицию — он сможет сделать с ней все что угодно, вплоть до выпуска под своим именем.

Еще один уникальный NFT — сертификат, позволяющий будущему владельцу пожизненно запретить Сергею исполнять песню «Студент». Стоимость такого сертификата составляет 20 млн рублей ( это примерно 235 868 Евро)

«- Мы с партнерами крепко покреативили, собирая эту коллекцию. В ней и цифровые куклы, и ювелирка, и отличный комикс по мотивам песни «Уходи». Мне очень нравится лот «Ларек». Интересно, многие ли из наших молодых пользователей помнят что это такое? А ведь это была целая эпоха»

Невзаимозаменяемый токен (NFT) – это разновидность криптографического токена в блокчейне, которая представляет собой уникальный актив. NFT могут быть как полностью цифровыми активами, так и токенизированными версиями физических активов. Все токены группы «Руки вверх» будут можно купить на маркетплейсе Binance NFT.

Источник: InterMedia