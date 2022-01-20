Сериал Данилы Козловского с ним же в главной роли, история четырех преступников и другие премьеры в сети

Бег улиток (сериал, 1 сезон)
(драма) с 19 января
В центре повествования молодая женщина, которая переживает психологическую травму. Героиня страдает потерей памяти, кроме того, ее преследуют сцены из прошлого. В обычной жизни у нее есть муж, она руководит кризисным центром для подростков, но в то же время ведет журналистские расследования и вступает в романтические отношения со своей начальницей со второй работы. Одно из таких расследований вносит сумятицу в и без того нервную жизнь героини.
Карамора (сериал, 1 сезон)
(фэнтези, триллер) c 20 января
Сериал Данилы Козловского с ним же в главной роли. Альтернативная реальность — дореволюционная Россия начала ХХ века. Молодой русский анархист по прозвищу Карамора теряет возлюбленную Алину в столкновении с представителями тайной организации, защищающей интересы тех, кто веками управляет миром. Теперь он готов на всё, чтобы отомстить за потерянную любовь. Раскрыв главную тайну врага, Карамора понимает, что сила тех, кому он противостоит, лежит далеко за пределами человеческих возможностей.
Этерна. Часть первая (фильм)
(фэнтези, приключения) с 20 января
Экранизация российского фэнтезийного цикла Веры Камши «Отблески Этерны». Сначала выйдет полнометражный фильм, а затем нас ждет сериал. История о двух юношах: законном наследнике престола в изгнании и сыне убитого мятежника. У каждого своя цель: один мечтает занять трон и вернуть своей семье былую славу, другой — отомстить убийце своего отца, который служит узурпаторам. Юноши вступают в масштабную борьбу за власть и честь, в которой те, что казались друзьями, могут предать, а былые враги — превратиться в союзников.
В королевском стиле (фильм)
(мелодрама) c 20 января
Нью-йоркский парикмахер Иззи получает возможность поработать на свадьбе прекрасного принца, но герои влюбляются друг в друга. Что же они выберут: любовь или долг?
Ресторан по понятиям (сериал, 1 сезон)
(комедия) с 20 января
PREMIER
История четырех преступников, которые арендуют ресторан рядом с банком и намереваются втихаря сделать подкоп к хранилищу, но неожиданно их заведение с тюремной кухней и хамским обслуживанием становится хитом у посетителей. В главных ролях: Владимир Вдовиченков, Дмитрий Дюжев, Владимир Сычев, Иван Кокорин.
Дом с прислугой (сериал, 3 сезон)
(ужасы, триллер) c 21 января
Сериал Найта Шьямалана рассказывает о семье, потерявшей сына в младенчестве и столкнувшегося с загадочной няней и необъяснимым появлением в доме другого ребенка. В одной из ролей Руперт Гринт (Рон Уизли из “Гарри Поттера”)
Озарк (сериал, 4 сезон, часть 1)
Финансовый консультант вместе с семьей переезжает из Чикаго в городок Озарк штата Миссури, где ему нужно отмыть 500 миллионов долларов, которые он должен наркобарону.
Мюнхен. На грани войны (фильм)
(триллер, драма) c 21 января
На Мюнхенской конференции 1938 года бывшим друзьям, которые теперь работают на соперничающие державы, приходится стать шпионами, чтобы раскрыть тайные замыслы нацистов. В главных ролях: Джордж МакКэй, Яннис Нивёнер и Джереми Айронс.