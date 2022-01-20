Сериал Данилы Козловского с ним же в главной роли, история четырех преступников и другие премьеры в сети

В центре повествования молодая женщина, которая переживает психологическую травму. Героиня страдает потерей памяти, кроме того, ее преследуют сцены из прошлого. В обычной жизни у нее есть муж, она руководит кризисным центром для подростков, но в то же время ведет журналистские расследования и вступает в романтические отношения со своей начальницей со второй работы. Одно из таких расследований вносит сумятицу в и без того нервную жизнь героини.