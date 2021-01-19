Сериал «Острые козырьки» закроют после шестого сезона

Сериал «Острые козырьки» завершится после шестого сезона. Об этом сообщил Variety со ссылкой на создателя шоу Стивена Найта. По словам сценариста, финальные эпизоды сериала уже начали снимать.

«Мы верим, что это будет лучший сезон из всех. Уверены, что наши удивительные поклонники будут в восторге», — сказал Найт.

Он отметил, что «история продолжится в другой форме», однако не дал никаких более детальных комментариев на этот счет. Кроме того, информацию о некоем продолжении «Острых козырьков» подтвердил и исполнительный продюсер шоу Кэрин Мандабах.

«Сценарии Стива невероятны и подводят к концу эпическую историю, которая очаровывала аудиторию с тех пор, как сериал впервые начался в 2013 году. Но мир «Острых козырьков», безусловно, будет жить», — сказала Мандабах.

«Острые козырьки» (англ. Peaky Blinders) — британский криминальный драматический сериал, созданный Стивеном Найтом в 2013 году. История повествуюет о деятельности преступного клана Шелби в Бирмингеме в 1920-е годы.

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