Новости Паутина

Сериал «‎Симпсоны»‎ продлили еще на два сезона

Автор Эвелина Никанорова 14
Симпсоны

Телеканал Fox продлил мультипликационный комедийный сериал «‎Симпсоны»‎ еще на два сезона — на 33-й и 34-й по счету, сообщает Variety.

По информации издания, после завершения 34-й сезона в 2023 году, количество серий в шоу составит 757. В Variety также отмечают, что юбилейный, 700-й эпизод, выйдет 21 марта.

«‎Мы планируем много больших сюрпризов. Гомер потеряет волосы, а Милхаус получит контактные линзы. Барт в тридцать третий раз отметит свой десятый день рождения»‎, — приводят слова создателя мультфильма Мэтта Гроунинга.

«‎Симпсоны»‎ — самый продолжительный в истории американского телевидения анимационный сериал. Шоу дебютировало на канале Fox в декабре 1989 года. И более 30 лет не сходит с экранов. За это время сериал получил множество престижных наград и премий.  А именно, 34 премии «‎Эмми»‎, 34 «‎Энни»‎ и семь People’s Choice Awards.

Источник

Метки:

Актуальные новости

Посещение Тракайского замка подорожало на 50%

Посещение Тракайского замка подорожало на 50%

Автор Евгений Русаков
Информация для самозанятых и тех, кто находится на самоизоляции

Информация для самозанятых и тех, кто находится на самоизоляции

Автор Анжелика Орлёнок

Музеи приглашают посетить их виртуально

Автор RUSRADIO LT
Начальные школы и салоны красоты планируется открывать первыми

Начальные школы и салоны красоты планируется открывать первыми

Автор RUSRADIO LT
Вильнюсская ярмарка Казюкаса перемещается в интернет

Вильнюсская ярмарка Казюкаса перемещается в интернет

Автор RUSRADIO LT
Психическое здоровье ухудшилось у половины жителей Литвы

Психическое здоровье ухудшилось у половины жителей Литвы

Автор RUSRADIO LT
Какие выплаты положены при рождении ребенка

Какие выплаты положены при рождении ребенка

Автор Анжелика Орлёнок
Средства по совладанию с пандемией COVID-19

Полный список правил, вступающих в силу с 16 декабря

Автор Анжелика Орлёнок

Готовимся к перерыву в общественной жизни

Автор RUSRADIO LT