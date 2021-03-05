Сериал «‎Симпсоны»‎ продлили еще на два сезона

Телеканал Fox продлил мультипликационный комедийный сериал «‎Симпсоны»‎ еще на два сезона — на 33-й и 34-й по счету, сообщает Variety.

По информации издания, после завершения 34-й сезона в 2023 году, количество серий в шоу составит 757. В Variety также отмечают, что юбилейный, 700-й эпизод, выйдет 21 марта.

«‎Мы планируем много больших сюрпризов. Гомер потеряет волосы, а Милхаус получит контактные линзы. Барт в тридцать третий раз отметит свой десятый день рождения»‎, — приводят слова создателя мультфильма Мэтта Гроунинга.

«‎Симпсоны»‎ — самый продолжительный в истории американского телевидения анимационный сериал. Шоу дебютировало на канале Fox в декабре 1989 года. И более 30 лет не сходит с экранов. За это время сериал получил множество престижных наград и премий. А именно, 34 премии «‎Эмми»‎, 34 «‎Энни»‎ и семь People’s Choice Awards.

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