Сериал «‎Симпсоны»‎ продлили еще на два сезона

Телеканал Fox продлил мультипликационный комедийный сериал «Симпсоны» еще на два сезона — на 33-й и 34-й по счету, сообщает Variety.
По информации издания, после завершения 34-й сезона в 2023 году, количество серий в шоу составит 757. В Variety также отмечают, что юбилейный, 700-й эпизод, выйдет 21 марта.
«Мы планируем много больших сюрпризов. Гомер потеряет волосы, а Милхаус получит контактные линзы. Барт в тридцать третий раз отметит свой десятый день рождения», — приводят слова создателя мультфильма Мэтта Гроунинга.
«Симпсоны» — самый продолжительный в истории американского телевидения анимационный сериал. Шоу дебютировало на канале Fox в декабре 1989 года. И более 30 лет не сходит с экранов. За это время сериал получил множество престижных наград и премий. А именно, 34 премии «Эмми», 34 «Энни» и семь People’s Choice Awards.