Серябкина рассказала, как реагировать на сплетни «Бывших»

– Бывшие всегда за спиной говорят плохо. А мне — так [все равно] – поет она.

Песня «Бывшие» войдет в новый альбом Ольги Серябкиной «Синий цвет твоей любви», релиз которого запланирован на 4 марта.

– Всю беременность я писала альбом, и это было с волшебным ощущением внутри, – рассказала Серябкина в своем инстаграме. – Мой ребенок слышал все эти песни, поэтому он как никто другой причастен к созданию альбома. Кстати, до последнего дня беременности практически никто не знал о том, кто у нас будет, мальчик или девочка)).