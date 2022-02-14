Музыкальная новинка

Серябкина рассказала, как реагировать на сплетни «Бывших»

Автор Эвелина Никанорова
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Ольга Серябкина представила сингл «Бывшие». В нем Ольга, не стесняясь в выражениях, рассказывает о том, как надо реагировать на сплетни своих бывших.

– Бывшие всегда за спиной говорят плохо. А мне — так [все равно] – поет она.

Песня «Бывшие» войдет в новый альбом Ольги Серябкиной «Синий цвет твоей любви», релиз которого запланирован на 4 марта.

– Всю беременность я писала альбом, и это было с волшебным ощущением внутри, – рассказала Серябкина в своем инстаграме. – Мой ребенок слышал все эти песни, поэтому он как никто другой причастен к созданию альбома. Кстати, до последнего дня беременности практически никто не знал о том, кто у нас будет, мальчик или девочка)).

Источник: InterMedia

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