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Сесть за руль мотоцикла можно будет после 6-часового курса

Автор Евгений Русаков 1
Сесть за руль мотоцикла можно будет после 6-часового курса

С 1 августа водители, у которых есть категория В, смогут садиться за руль лёгкого мотоцикла. При этом они должны быть 24-х лет и старше и иметь 2-летний стаж вождения. Помимо этого им необходимо будет пройти 6-часовой курс практического вождения. Примечательно то, что последний, 6-ой, час практических занятий будет заснят на видео. Это делается для того, чтобы во время возможных разногласий был видеоматериал, к которому можно будет обратиться. Также будущие водители смогут сами реально оценить свои навыки вождения транспортных средств категории А1.

После успешного окончания практического курса водитель сможет обратиться в «Регитру» за выдачей прав категории А1. Напомним, что к этой категории причисляются лёгкие мотоциклы, мощностью до 11 кВт и с объёмом двигателя не более 125 куб. см.

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