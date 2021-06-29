Паутина

Сестры случайно встретились и узнали о существовании друг друга

Автор Эвелина Никанорова 12
Сестры случайно встретились и узнали о существовании друг друга

Сестры-близнецы не подозревали о существовании друг друга, пока не встретились в супермаркете. Их историю рассказывает New Straits Times.

Адриани Ивани (Adryani Iwani) и Адриана Ивани (Adryana Iwani) выросли, считая друг-друга разнояйцовыми сестрами-близнецами. Однако, когда Адриани попала в мотивационный лагерь, ученики другой школы рассказали, что с ними учится девочка по имени Норатира (Noratirah), похожая на нее как две капли воды. Новые знакомые показали ей профиль девочки в соцсетях, и Адриани сама поразилась их сходству.

Вернувшись домой, она показала фотографию родителям, но те не восприняли сходство дочери и Норатиры всерьез.  Однако в 2019 году Адриани случайно встретила свою «копию» на празднике в одном из супермаркетов их родного города Кота-Бару.

«Мы были обе ошеломлены, увидев наше сходство в реальности. Мы стояли, разинув рты и смотрели друг на друга», — вспомнила Адриани первую встречу с Норатирой.

В августе 2020 года Ивани выложила в соцсети фотографии со дня рождения. Общие знакомые тут же сообщили, что она и Норитара родились в один день — 19 августа. В итоге девушки решили сделать тест ДНК, который подтвердил, что Адриани и Норитара — сестры-близнецы.

Позже выяснилось, что сестра Адриани, Адриана, на самом деле является дочерью людей, которых Норитара считала своими родителями, и которые скончались в 2018 году. Мать девушек сказала, что, когда у нее родились близнецы, ей не сообщили однояйцовые ли они или разнояйцовые.

Вновь обретенные сестры-близнецы считают, что врачи в роддоме перепутали их бирки, и они и попали в разные семьи. После того, как правда о происхождении девочек раскрылась, лишившаяся родителей Норитара переехала жить к своей новой семье.

Источник

Еще больше историй по ссылке

Метки:

Актуальные новости

Niletto 580x460

Итоги 27-й ежегодной премии MTV Europe Music Awards 2020

Автор Эвелина Никанорова
2f96a27d08f617b8b8a54979623f628f Ce 999x623x0x21 Cropped 960x600 580x460

В Узбекистане гражданам будут платить деньги за ходьбу пешком

Автор Эвелина Никанорова
Вильнюс &#8211; самый зеленый город в Европе

Вильнюс – самый зеленый город в Европе

Автор RUSRADIO LT
Чемпионат мира по хоккею пройдет в Латвии

Чемпионат мира по хоккею пройдет в Латвии

Автор Эвелина Никанорова
Врачи запретили американцам целовать куриц и уток

Врачи запретили американцам целовать куриц и уток

Автор Эвелина Никанорова
Один из первых комиксов о Супермене продан за $3,25 млн

Один из первых комиксов о Супермене продан за $3,25 млн

Автор Эвелина Никанорова
Уродливый галстук помешал полиции найти грабителя банка

Уродливый галстук помешал полиции найти грабителя банка

Автор Эвелина Никанорова
Северная Корея запретила южнокорейский сленг

Северная Корея запретила южнокорейский сленг

Автор Эвелина Никанорова
Трехлетнюю девочку приняли в общество людей с высоким IQ

Трехлетнюю девочку приняли в общество людей с высоким IQ

Автор Эвелина Никанорова