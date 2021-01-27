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Северная Корея запретила южнокорейский сленг

Автор Эвелина Никанорова 25
подростки Северной Кореи

В Северной Корее в рамках закона «против внешнего влияния и культурной экспансии» запретили использовать южнокорейский сленг, сообщает издание Rimjin-gang. Того, кто нарушит это правило, могут посадить в тюрьму на 15 лет. 

Власти недовольны, что молодежь КНДР использует слова oppa («старший брат») и dong-saeng («младшая сестра»). Отмечается, что слова используют не в значении кровных родственников, а называет так близких друзей. Именно. так, как делают в Южной Корее.

Кроме того, в стране создали специальные патрули, которые могут потребовать на улице у прохожих их смартфон на проверку. Тех, кого поймают на нарушении, могут заподозрить в просмотре запрещенных сериалов и вызвать на допрос.

Помимо сленга закон запрещает южнокорейские книги, музыку, фильмы и телевидение. За просмотр или прослушивание такого контента могут осудить также на 15 лет.  За ввоз запрещенных материалов из этой страны  и вовсе грозит пожизненное заключение.

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