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Sex Pistols выпустят сборник хитов накануне премьеры сериала о себе

Автор Эвелина Никанорова

Группа Sex Pistols выпускает альбом под названием «The Original Recordings». Релиз состоится 27 мая 2022 года на лейбле UMG, в пластинку войдут 20 самых популярных хитов группы из их культовой эпохи, когда они стали самой популярной группой на планете.

Sex Pistols выпустят сборник хитов накануне премьеры сериала о себе

– Впервые за более чем 20 лет 20 записей Sex Pistols с 1976 по 1978 год собраны в новый альбом под названием «The Original Recordings». Включая треки из “Anarchy in The UK”, сокровища, добытые из “Never Mind The Bollocks”, и саундтрек к фильму Sex Pistols «The Great Rock ‘n’ Roll Swindle».

Выход сборника приурочен к премьере сериала «Pistol», которая состоится 31 мая на Hulu и Disney+. Фильм основан на мемуарах одного из музыкантов группы Стива Джонса «Lonely Boy: Tales From a Sex Pistol». Сценарий написали Крэйг Пирс и Фрэнк Коттрел Бойс.

Источник: InterMedia

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