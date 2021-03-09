Сезон охоты на волков в Литве закрыт, так как был израсходован лимит на отстрел – 175 волков. Об этом сообщило Минприроды.

В министерстве напоминают, что на волков можно охотиться с 15 октября по 31 марта, но если разрешенный лимит исчерпывается раньше этого срока, то и сезон заканчивается раньше.

Волк – охраняемый вид в Европейском Союзе и во многих других странах. В соответствии с международными обязательствами Литва должна обеспечить благоприятный природоохранный статус этого хищника.

Источники: информационные агентства ELTA, BNS. Порталы ru.delfi.lt, 15min.lt.