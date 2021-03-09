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Сезон охоты на волков в Литве закрыт

Автор RUSRADIO LT 26
Сезон охоты на волков в Литве закрыт

Сезон охоты на волков в Литве закрыт, так как был израсходован лимит на отстрел – 175 волков. Об этом сообщило Минприроды. 

В министерстве напоминают, что на волков можно охотиться с 15 октября по 31 марта, но если разрешенный лимит исчерпывается раньше этого срока, то и сезон заканчивается раньше. 

Волк – охраняемый вид в Европейском Союзе и во многих других странах. В соответствии с международными обязательствами Литва должна обеспечить благоприятный природоохранный статус этого хищника.

Источники: информационные агентства ELTA, BNS. Порталы ru.delfi.lt, 15min.lt.

 

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