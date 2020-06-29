Listen to «Сезонные фрукты. Поесть или заготовить на зиму?» on Spreaker.

Специалисты советуют особое внимание уделять сезонным овощам и фруктам. То есть, например, летом, в разгар сезона клубники, питаться именно этой ароматной ягодой, а не апельсинами или другими фруктами, которые можно найти в магазинах круглый год. Так что те, кто любят побродить в выходные дни по рынкам, знают, что сейчас — самое время от души наесться именно клубники и черешни. Ну а кому это по средствам — и земляники. Потому что, скажем, в столице маленький стаканчик земляники в выходные стоил около 3,5 евро. То есть, для тех, у кого семья состоит хотя бы из нескольких человек, земляника — не самое бюджетное угощение.

Стоимость клубники на столичных рынках от 2 до 2,5 евро за польскую ягоду, и 3 — 3,5 — за нашу, местную. Отмечу, что в магазинах примерно за такую же цену можно купить лишь упаковку клубники, поэтому всегда лучше сверять на ценнике ее вес и стоимость. Стоимость килограмма клубники в некоторых торговых сетях достигает шести с лишним евро. Между тем, обратите внимание, что в разных регионах страны клубнику можно заказать и в частных хозяйствах. В этом случае ее цена будет от 1 евро, особенно при покупке большими партиями. Есть и хозяйства, в которых можно собирать клубнику самостоятельно. Цена — от полутора евро за килограмм. Ну а поскольку сезон клубники скоро подойдет к концу, надо поспешить. А заодно — и подумать о заготовке ягод на зиму. Как это лучше сделать? Есть несколько самых популярных способов.

* Первый — просто заморозить клубнику. Для этого надо отобрать самые качественные красивые ягоды, промыть их, просушить и удалить зеленые хвостики. А потом — не складывать сразу в упаковку, чтобы ягоды не слиплись при заморозке, а подморозить в разложенном виде, и лишь потом сложить в тару для хранения. Это — самый “натуральный” способ заготовки.

* Второй способ — приготовить варенье по любимому хозяйками рецепту “Пятиминутка”. Для этого надо обработанные ягоды засыпать сахаром в соотношении: 400 г сахара на 1 кг ягод, дать им настояться 4-5 часов, а затем довести до кипения, поварить около 5 минут и закатать в банки.

* Третий способ — протереть клубнику с сахаром. Если после этого планируется хранить ее в холодильнике, то соотношение сахара и ягод — соответственно 1:2, если в домашних условиях — 1:1.

Ну и, конечно, те, кто не очень любит осложнять свою жизнь заготовками, могут просто поесть ягод от души. Не забывая о противопоказаниях и чувстве меры.

Стоимость черешни на столичных рынках в минувшие выходные составляла от 3,5 до 6 евро за венгерскую ягоду и до 6 евро в магазинах на греческую.

К слову, появились в магазинах и сезонные сладкие, сахарные арбузы из Греции. Но о них речь пойдет в отдельном выпуске.