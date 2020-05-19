Listen to «Сформулированы правила посещения служб в церквях и костелах» on Spreaker.

Министерство здравоохранения разрешило посещать службы в церквях и костелах при условии, что будет обеспечено достаточное расстояние, а все молящиеся будут в защитных масках. При этом Минздрав не рекомендует посещать общие молебны людям из группы риска. Запрещено также приходить в храмы людям с симптомами инфекции верхних дыхательных путей.

Также рекомендуется, чтобы во время Святого Причастия хлеб раздавался непосредственно в руки. Министерство не рекомендует обряды, в которых священник или другой священнослужитель контактирует с людьми из более чем одной семьи. Помимо этого, рекомендовано избегать прямого контакта с реликвиями.