Сформулированы рекомендации для отдыха детей летом

Правительство Литвы на заседании комитета по борьбе с COVID–19 решило обеспечить предоставление необходимой психологической помощи и обсудило требования к детскому отдыху летом. Основной принцип и рекомендации для летнего отдыха для детей – это работа в группах не больше 15 человек. Если группы будут больше, то деятельность надо планировать с учетом изоляции отдельных групп, выделять отдельный персонал, избегать контакта с посторонними лицами. Приоритетная деятельность — развлечения на улице. Премьер также напомнил, что правительство будет искать способы компенсации деятельности таких лагерей, и погашения части расходов родителей.

Что же касается психологической помощи, то на данном этапе решено трудоустроить дополнительно 200 психологов, чтобы, по возможности, уменьшить ущерб, нанесенный пандемией коронавируса. Помимо этого, приоритетным направлением станет доступность психологической помощи для жителей.