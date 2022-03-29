Шарлотта Генсбур и Тим Рот выясняют отношения в трейлере «Заката»

Обнародован трейлер фильма «Закат» (Sundown) режиссера Мишеля Франко. Главные роли в драме сыграли Тим Рот и Шарлотта Генсбур.

– Казалось бы, что может быть спокойнее жизни в элегантных гостиничных люксах и на размеренных пляжах Акапулько? – говорится в синопсисе. – Однако случай может нарушить тихий порядок состоятельной пары, и нарастающая напряженность начнет раскрывать тайны каждого.

В трейлере главные герои довольно спокойно обсуждают свое расставание, но кадры ближе к финалу показывают, что все не так безмятежно, и в их жизни происходит множество драматических событий.

Источник: InterMedia