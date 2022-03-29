Что посмотреть

Шарлотта Генсбур и Тим Рот выясняют отношения в трейлере «Заката»

Автор Эвелина Никанорова

Обнародован трейлер фильма «Закат» (Sundown) режиссера Мишеля Франко. Главные роли в драме сыграли Тим Рот и Шарлотта Генсбур.

– Казалось бы, что может быть спокойнее жизни в элегантных гостиничных люксах и на размеренных пляжах Акапулько? – говорится в синопсисе. – Однако случай может нарушить тихий порядок состоятельной пары, и нарастающая напряженность начнет раскрывать тайны каждого.

В трейлере главные герои довольно спокойно обсуждают свое расставание, но кадры ближе к финалу показывают, что все не так безмятежно, и в их жизни происходит множество драматических событий.

Источник: InterMedia

Метки:

Актуальные новости

«Армия мертвецов» получила зрительский «Оскар»

«Армия мертвецов» получила зрительский «Оскар»

Автор Эвелина Никанорова
«Диана: Мюзикл» собрал урожай «Золотой малины»

«Диана: Мюзикл» собрал урожай «Золотой малины»

Автор Эвелина Никанорова
«Оскар-2022»: «Дюна» и «CODA: Ребёнок глухих родителей» лучше всех

«Оскар-2022»: «Дюна» и «CODA: Ребёнок глухих родителей» лучше всех

Автор Эвелина Никанорова
Премьеры в кинотеатрах Литвы (с 25 марта) &#8211; боевик с Крисом Пайном и семейный фильм о детях, которые нашли сбежавшего львенка

Премьеры в кинотеатрах Литвы (с 25 марта) – боевик с Крисом Пайном и семейный фильм о детях, которые нашли сбежавшего львенка

Автор Гинтарас Зукас
Мультфильм про предметы, которые по ночам превращаются в роботов, познавательный сериал о непростом мире женского удовольствия и другие премьеры в сети

Мультфильм про предметы, которые по ночам превращаются в роботов, познавательный сериал о непростом мире женского удовольствия и другие премьеры в сети

Автор Гинтарас Зукас
Домовой выживает обитателей дома в трейлере «Финника»

Домовой выживает обитателей дома в трейлере «Финника»

Автор Эвелина Никанорова
Премьеры в кинотеатрах Литвы (с 18 марта) &#8211; боевик от Майкла Бэя, комедия с Ченнингом Татумом и собакой, фильм ужасов и мультфильм про зверей-авантюристов

Премьеры в кинотеатрах Литвы (с 18 марта) – боевик от Майкла Бэя, комедия с Ченнингом Татумом и собакой, фильм ужасов и мультфильм про зверей-авантюристов

Автор Гинтарас Зукас
Омар Си и Лоран Лафитт снова вместе в продолжении «Шуток в сторону»

Омар Си и Лоран Лафитт снова вместе в продолжении «Шуток в сторону»

Автор Эвелина Никанорова
«Слугу народа» снова покажет Netflix

«Слугу народа» снова покажет Netflix

Автор Эвелина Никанорова