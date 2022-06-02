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Шеф-повар Рэйф Файнс пугает Аню Тейлор-Джой своим «Меню»

Автор Эвелина Никанорова
200 Sledite Za Novostjami

Трейлер комедийного триллера «Меню» (The Menu) обнародовала Searchlight Pictures.

По сюжету, молодая пара (Аня Тейлор-Джой и Николас Холт) отправляется на остров, чтобы поужинать в роскошном ресторане. Однако шеф-повар (Рэйф Файнс), включает в меню несколько «шокирующих сюрпризов». Пока остальные посетители очарованы рестораном, героиня Тейлор-Джон понимает, что что-то не так, и все больше и больше впадает в истерию из-за того, что разворачивается на ее глазах.

Мировая премьера «Меню» назначена на 17 ноября 2022 года.

Источник: InterMedia

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