Шешкинская поликлиника возобновила свою работу

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С сегодняшнего дня возобновляется работа столичной Шешкинской поликлиники. Она будет вновь предоставлять услуги необходимой медицинской помощи, в том числе — одонтологии. Это решение было принято с учетом рекомендаций Центра общественного здоровья, после повторной и окончательной дезинфекции помещений поликлиники. Также на этой неделе намечено открыть Укмергскую больницу. Напоминаем, что в Укмергской больнице коронавирусом заразились 36 медработников. Некоторые из них уже поправились. Из-за вспышки коронавируса в Укмергской больнице некоторое время работало только одно отделение.