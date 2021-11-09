Шесть самых разных рекордов Литвы

День рождения Книги рекордов Гиннесса – это, конечно, хорошо. Но у Литвы тоже есть своя Книга рекордов и свои рекордсмены. О них и расскажем.
- Самый большой соломенный сад. 26 марта этого года Ингрита Ритериене и несколько её сподвижников создали самый большой в Литве соломенный сад. Он составляет 5 метров в высоту и 2,23 метра в ширину. Весит он более 6 кг. Соломенный сад состоит из нескольких соединённых между собой пирамид. Композиция также украшена фигурками птиц и ангелов, гирляндами и пр. Увидеть рекордную композицию можно в городке Швекшна, что в Шилутском районе, в церкви св. апостола Йокубаса.
- Самая большая коллекция скульптурных свечей. Её обладатель Регина Чеснаускиене. В её коллекции около 600 свечей из 25 стран мира. Собирала она эту коллекцию около 30 лет. Самая тяжёлая свеча в коллекции весит 3,6 кг, а самая маленькая свеча составляет всего 2 см в высоту.
- Самая долгая поездка на мотоцикле без рук. Рекорд установил Ритис Рафаэлис Межонис. За 8 с половиной часов он проехал почти 309 км. Наглец даже сигару курил, пока устанавливал этот рекорд.
- Самый титулованный чемпион Литвы по боксу. Каунасец Видас Бичулайтис 14 раз становился чемпионом Литвы по боксу. Он удерживал этот титул с 1989 по 1997 гг., а также с 1999 по 2003 гг. Он также стал чемпионом стран Балтии в 1990 году и бронзовым медалистом Чемпионата мира в 1995 году.
- Члены Сейма Литвы, которых выбирали наибольшее количество раз. Этот титул удерживают два человека: Кестутис Главяцкас и Эмануэлис Зингерис. Обоих в Парламент выбирали по 8 раз.
- Самый большой в Литве и мире ловец снов. В высоту он составляет почти 13 метров, а его вес – почти 160 кг. Находится он в Асвейском региональном парке, возле Дубингяй.