Безопасность Это интересно

Шесть советов, как правильно носить светоотражатели

Автор Евгений Русаков
Шесть советов, как правильно носить светоотражатели
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Многих ДТП можно было бы избежать, если бы пешеходы носили светоотражатели. Вашему вниманию несколько правил ношения отражателей.

  1. Ходить в тёмное время суток с неправильно надетым отражателем так же опасно, как и без него. Водители отражателей всё равно не видят, а к пешеходам в подсознание закрадывается мысль, что они в безопасности.

    Шесть советов, как правильно носить светоотражатели

    Этих пешеходов в тёмное время суток видно

  2. Водитель, который едет по неосвещённой дороге с включённым ближним светом, увидит пешехода без отражателя только за 50 метров. В то же время пешеход с правильно надетым отражателем будет заметен на расстоянии 150 метров. Если же водитель едет с дальним светом – пешехода с отражателем он заметит с 300-400 метров.

    Шесть советов, как правильно носить светоотражатели

    Об этом актуально помнить всегда!

  3. Отражатель должен быть закреплён так, чтобы он был виден со всех сторон. Если пешеход идёт по проезжей части или обочине, то всегда должен идти против движения.

    Шесть советов, как правильно носить светоотражатели

    Варианты ношения светоотражателей

  4. Если отражатель поблёк, его, безусловно, необходимо поменять. Закреплён он должен быть чуть выше кисти руки или на голени и – ВСЕГДА! – с правой стороны.

    Шесть советов, как правильно носить светоотражатели

    Всегда с правой стороны!

  5. Отражатели на детской одежде всегда должны быть закреплены на уровне не ниже колена взрослого человека.

    Шесть советов, как правильно носить светоотражатели

    Этих детей видно издалека

  6. С правой стороны отражатель обязателен, но не помешает и с левой. А в тёмное время суток не помешает и специальная светоотражающая жилетка. С такой жилеткой вы всегда будете видны издалека, и это заметно снизит уровень риска попасть под колёса.

    Шесть советов, как правильно носить светоотражатели

    Светоотражатели везде: на велосипеде, на штанах, на куртке

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