Шесть советов, как правильно носить светоотражатели

Многих ДТП можно было бы избежать, если бы пешеходы носили светоотражатели. Вашему вниманию несколько правил ношения отражателей.
- Ходить в тёмное время суток с неправильно надетым отражателем так же опасно, как и без него. Водители отражателей всё равно не видят, а к пешеходам в подсознание закрадывается мысль, что они в безопасности.
- Водитель, который едет по неосвещённой дороге с включённым ближним светом, увидит пешехода без отражателя только за 50 метров. В то же время пешеход с правильно надетым отражателем будет заметен на расстоянии 150 метров. Если же водитель едет с дальним светом – пешехода с отражателем он заметит с 300-400 метров.
- Отражатель должен быть закреплён так, чтобы он был виден со всех сторон. Если пешеход идёт по проезжей части или обочине, то всегда должен идти против движения.
- Если отражатель поблёк, его, безусловно, необходимо поменять. Закреплён он должен быть чуть выше кисти руки или на голени и – ВСЕГДА! – с правой стороны.
- Отражатели на детской одежде всегда должны быть закреплены на уровне не ниже колена взрослого человека.
- С правой стороны отражатель обязателен, но не помешает и с левой. А в тёмное время суток не помешает и специальная светоотражающая жилетка. С такой жилеткой вы всегда будете видны издалека, и это заметно снизит уровень риска попасть под колёса.