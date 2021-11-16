Дети Образование

Шесть советов учителя как помочь ребёнку с адаптацией в школе

Автор Евгений Русаков
Шесть советов учителя как помочь ребёнку с адаптацией в школе
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Не так давно было проведено исследование, результаты которого показали, что многие первоклассники до сих пор тяжело адаптируются в школе. Как в этой ситуации детям могут помочь их родители?

«Ребятам нужна наша помощь, – говорит Ирена Гонтовник, заместитель директора по учебной части детского сада – начальной школы Saulutė. – Помощь учителей, педагогов всех и родителей, конечно. У первоклассников появились новые обязанности, новый режим дня. У ребят появляется усталость, раздражительность, непослушание. Организм ребёнка приспосабливается к изменениям, к новым факторам. В этот период для ребят очень важен длительный активный отдых на свежем воздухе и регулярный качественный сон. И родители могут помочь ребёнку.»

Далее специалист дала несколько ценных советов родителям.

  1. Создайте ребятам дома спокойную обстановку, не запугивайте ребёнка школой или учителями. Также очень важно не торопить и не подгонять ребёнка по утрам.
  2. Поощряйте самостоятельность первоклассника при выполнении каких-то заданий и никогда не ставьте ему никаких условий, не шантажируйте.
  3. Очень внимательно прислушивайтесь к жалобам на плохое самочувствие. Это может быть показателем переутомления.
  4. Обсудите с ребёнком те правила и нормы, с которыми он встретился в школе. Объясните необходимость и целесообразность этих правил.
  5. Помогите ребёнку поверить в себя, в свои силы, возможности.
  6. Особое внимание уделяйте сну ребёнка, т.к. сон – это наилучшая форма пассивного отдыха.

В заключение И. Гонтовник добавила, что «только совместные усилия педагогов и родителей способны снизить риск возникновения у ребёнка школьной дезадаптации».

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