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Сейм Литвы принял окончательное решение относительно присоединения Шяуляйского университета к Вильнюсскому. Согласно принятому решению, с 1 января 2021 года Шяуляйский университет будет реорганизован путем присоединения к Вильнюсскому.

До конца этого года он будет снят с учета, и далее будет функционировать как Шяуляйская академия при Вильнюсском университете. Ранее министр просвещения Литвы Альгирдас Монкявичюс упоминал, что только для уравнения зарплат работников понадобится более 5,5 млн евро. А в целом, на реорганизацию намечено выделить более 36 млн евро. Согласно прогнозам Вильнюсского университета, в Шяуляй в будущем будут учиться около 900 студентов.