Звёзды

Шэрон Стоун присоединится к вселенной DC в роли злодейки

Автор Эвелина Никанорова

Шэрон Стоун ведет переговоры о том, чтобы сыграть злодейку Викторию Корд в «Синем жуке» (Blue Beetle). Это будет первый фильм DC Films о супергероях с латиноамериканским персонажем в главной роли.

Шэрон Стоун присоединится к вселенной DC в роли злодейки

Виктория Корд – новый персонаж, созданный специально для фильма, сообщает издание The Wrap.

Она присоединится к еще одному злодею Раулю Максу Трухильо («Майянцы»), который исполнит роль Карапакса Несокрушимого. А Шоло Маридуэнья («Кобра Кай») снимется в главной роли техасского подростка Джейми Рейеса. Впоследствии он станет  супергероем – Синим жуком, после того как инопланетный скарабей прикрепляется к его позвоночнику, наделяя его броней, повышенной скоростью и силой, а также способностью на лету создавать оружие и щиты.

Это не первый раз, когда Стоун играет злодейку в фильме DC – в 2004 году она появилась в фильме «Женщина-кошка» с Холли Берри. Премьера экранизации «Синего жука» назначена на 2023 года.

Источник: InterMedia

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