Шкала аварий. Как классифицируются ядерные радиологические происшествия 

Вопрос работы и возможных аварий на атомных электростанциях для нас актуален. Ведь на границе с Литвой уже работает Островецкая АЭС. Атомная или радиологическая авария – как узнать о ней и как себя вести?

Сегодня мы поговорим с заместителем начальника Государственной инспекции безопасности атомной энергетики по вопросам радиологии Дарюсом Лукаускасом.

– Здравствуйте.

– Здравствуйте.

– Что может вызвать радиологические последствия во время аварии на станциях?

– Радиологическая авария отличается от других промышленных аварий своими последствиями. Отказ работы оборудования или другие неполадки, или ошибки оператора, которые приводят к выбросу, или могут привести к выбросу радиоактивных веществ, и из этого впоследствии работники или население могут получить облучение от ионизирующего излучения. И радиологические события классифицируются по международной шкале ядерных радиологических событий, которая применяется с 1990 года. И в этой шкале составлены семь уровней событий. Первые три уровня называются инцидентами, от 4 до 7 уровня – аварии. События классифицируются по последствиям, или возможным последствиям, на население и окружающую среду, состоянию радиологических барьеров, а также функционированию средств обеспечения безопасности. И аварии – это такое событие, при котором уже осуществляется выброс радиоактивных веществ за пределами площадки. Но в случае аварии с локальными последствиями – это 4-й уровень по шкале – эти последствия за пределами площадки не превышают допустимые нормы, поэтому считается, что это авария с локальными последствиями. Другие аварии с более высокими выбросами приводят к последствиям, которые требуют применения защитных мер.

– Существуют ли правила обмена такой информацией со странами, которые граничат с такими объектами?

– Да, такие правила существуют, и уже в 1986 году вступила в силу Конвенция об оперативном оповещении о ядерной аварии. Страны – участники должны незамедлительно оповещать через МАГАТЭ или непосредственно другие государства о случившейся аварии на установке в этом государстве, которая может иметь радиологические последствия для тех государств. Дополнительно в прошлом году мы подписали договор с Министерством чрезвычайных ситуаций Беларуси об оперативном оповещении о ядерных авариях. Государства, которые имеют такие соглашения, оповещаются непосредственно, не только через МАГАТЭ.

У нас на связи был заместитель начальника Государственной инспекции безопасности атомной энергетики по вопросам радиологии Дарюс Лукаускас, спасибо ему. Ну и прямо сейчас давайте попробуем подвести небольшой итог. Итак, когда МАГАТЭ информирует VATESI, а затем вся эта информация уже попадает в центр радиационной безопасности Департамента пожарной охраны и спасения, вот тогда жители получат информацию по всем каналам именно от Департамента пожарной охраны и спасения. Давайте немножечко еще про шкалу этих ядерных событий напомню. Существует семь уровней таких событий. Первые три называются инцидентами, они проходят просто на территории атомной электростанции, не имеют никакого выброса за территорию. Существует еще так называемое нулевое событие, отклонение, ну и когда это только техническое событие, после которого нет никакого выброса даже на территорию. Ну а вот, соответственно, 4-й, 5-й, 6-й и 7-й уровни – это уже считается авариями. И тут очень важно обязательно дождаться от Департамента пожарной охраны и спасения сообщения. Ну и, соответственно, вести себя так, как указано. Ко всем чрезвычайным ситуациям можно подготовиться, если заблаговременно почитать ее на сайте LT72.LT.

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