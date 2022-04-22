Школа NBA и другие новости для любителей баскетбола

В Вильнюсе открылась Баскетбольная школа NBA. Это первое подобное заведение в Восточной Европе. Здесь намечено развивать и популяризировать баскетбол среди детей.

Новая школа также будет проводить летние лагеря NBA для детей, международные турниры и прочие мероприятия самого высокого уровня.

Школа NBA находится в микрорайоне Пашилайчай, в комплексе площадью почти 4 тыс. кв. м. Управлять школой NBA будет самоуправление – Вильнюсская баскетбольная школа. Одновременно в зале за соревнованиями смогут наблюдать около 1,4 тыс. зрителей. А если за несколько минут сдвинуть трибуны, то здесь может появиться целых три стандартных зала для тренировок, один из которых также приспособлен для гимнастики.

В эти дни у Литовского баскетбола – грандиозное событие

Литовский баскетбол отмечает свое столетие. Первый официальный матч в нашей стране состоялся 23 апреля 1922 года в Каунасе.

В честь такого события в Каунасе состоялось открытие скульптуры создателю баскетбола Джеймсу Нейсмиту. Она находится около Дома баскетбола Литвы на ул. Сантакос. По случаю юбилея рядом появилась также площадка легенд и фанатов баскетбола. В будущем здесь смогут поместиться 6 тысяч табличек с именами заслуженных баскетболистов. А пока на площадке – имена сотни легендарных личностей Литовского баскетбола.