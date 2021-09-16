Школа: у ребенка или его одноклассника COVID-19. Что делать?

Что делать родителям, если выясняется, что у их ребенка COVID-19?

О том, что у ребенка диагностирован COVID-19, родители должны, в первую очередь, информировать учебное учреждение, которое он посещает, а затем – связаться с семейным доктором.

Кто проводит эпидемиологическое исследование и устанавливает имевшиеся контакты?

Опрос заразившегося ребенка, т.е. эпидемиологическое исследование, будет проводить работающий в школе сотрудник общественного здоровья. Этот специалист свяжется с зараженным ребенком или его родителями и выяснит обстоятельства заражения. Установит, есть ли другие связанные случаи заражения коронавирусом, а также кто имел контакт высокого риска с зараженным. Далее специалист выполнит необходимые действия, чтобы сообщить этим лицам о том, что им необходима изоляция.

Изолироваться ли родителям и другим людям, живущим вместе с ребенком?

Родители, если они получают информацию, что у ребенка COVID-19, должны изолироваться на 14 дней с момента последнего контакта. Другие члены семьи, проживающие в доме, с которыми контактировал инфицированный ребенок, также должны изолироваться.

В том случае, если один из родителей должен ухаживать за заразившимся ребенком, изоляция считается иначе. Когда взрослый проживает в одном помещении с ребенком, период изоляции этого лица начинается с даты окончания заразного периода у ребенка. Последним контактом в этом случае считается 10-й день болезни, который теоретически считается последним днем заразного периода. Поэтому в таком случае изоляция для одного из родителей будет рассчитываться по формуле: 10 дней плюс 13 дней включительно.

Родители или другие проживающие вместе лица вакцинировались или переболели. Надо ли все равно изолироваться?

Решение об изоляции полностью вакцинированных или переболевших COVID-19 лиц принимается в индивидуальном порядке. Изоляция может быть отменена

для вакцинированных лиц, если на момент контакта прошло более 14 дней после полной вакцинации;

для тех, кто переболел COVID-19, если с момента положительного ПЦР-теста или теста на антигены прошло менее 210 дней;

для тех, у кого есть положительный ответ на количественный или полуколичественный тест на антитела, выполненный в течение последних 60 дней.

Может ли быть сокращен срок изоляции для человека, имевшего контакт с заразившимся?

Срок изоляции может быть сокращен до 10 дней, если не ранее чем на 7-й день изоляции человек проведет ПЦР-тест и получит отрицательный результат. Условие – у него при этом не должно быть симптомов острой инфекции верхних дыхательных путей. Просьба сократить срок изоляции подается через интернет.

Как долго должен изолироваться ребенок, у которого подтверждено наличие COVID-19?

Продолжительность изоляции для ребенка, у которого установлен COVID-19, определяет семейный врач. Он сам установит, когда ребенок будет считаться выздоровевшим. Обычно – в случае легкой формы COVID-19 – ребенок считается здоровым через 10 дней с момента проявления симптомов болезни, если симптомы болезни проходят. В случае бессимптомной формы – по прошествии 10 дней со дня взятия пробы. Однако каждый случай индивидуален – поэтому ситуация и решается с лечащим врачом, а не со специалистами НЦОЗ или Бюро общественного здоровья.

Ребенок находится дома на изоляции из-за контакта с заразившимся COVID-19. Должны ли вместе с ним изолироваться родители и другие члены семьи?

В этом случае родители считаются «контактом контакта». Это означает, что они не были в контакте с лицом, заразившимся COVID-19. А значит, изолироваться им не надо.

Что делать, если один ребенок в учебном заведении имел контакт высокого риска, и у него есть братья или сестры, которые посещают то же учебное заведение?

В этом случае – аналогично – братья и сестры считаются «контактом контакта». Поэтому ребенок, имевший контакт с инфицированным человеком, должен быть изолирован, а его братья и сестры могут посещать учебное заведение.

Что считается контактом высокого риска?

Под контактом высокого риска понимается контакт с инфицированным человеком в течение более 15 минут на расстоянии менее 2 метров, а также прямой физический контакт (например, рукопожатие).

Дни, в которые человек распространяет вирус и в течение которых контакт с ним считается контактом высокого риска, высчитываются следующим образом:

если у человека есть симптомы – то это 72 часа до их появления и 10 дней после появления;

если симптомов нет – то за 72 часа до сдачи мазка, который дал положительный результат, и в течение 10 дней – после него.

Какова продолжительность изоляции для учителей и одноклассников?

Всем, у кого был контакт с зараженным COVID-19, назначается 14-дневная изоляция, считая с последнего дня контакта (включительно).

В том случае, если учитель, ребенок привиты или переболели, должны ли они также изолироваться?

Решение об изоляции полностью вакцинированных лиц или лиц, переболевших COVID-19, принимается в индивидуальном порядке. При этом изоляция может быть отменена:

для полностью вакцинированных лиц, если на момент контакта прошло более 14 дней после полной вакцинации;

для переболевших, если после положительного ПЦР или теста на антигены прошло менее 210 дней;

а также для тех, у кого есть положительный ответ на количественный или полуколичественный тест на антитела.

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