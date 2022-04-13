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Школы и детсады в Литве уже посещают более 8,5 тыс. детей, прибывших из Украины

Автор R RADIO LT

В Литве уже зарегистрировано почти 44,5 тыс. военных беженцев из Украины, в том числе более 18 тыс. детей. Школы и детсады посещают более 8,5 тыс. украинских детей.

Школы и детсады в Литве уже посещают более 8,5 тыс. детей, прибывших из Украины

В некоторых городах уже ощущается нехватка мест в садиках.  Что же касается школьников, то украинские дети имеют возможность учиться и на родном языке. Но, однако, пока не хватает учителей. Из общего количества педагогов, которые приехали в Литву из Украины, — а это почти 1300 человек, — только 60 — учителя украинского языка.

Больше всего зарегистрировано учителей английского языка и начальных классов.

Что важно знать при трудоустройстве беженцам из Украины?

Перед началом работы должен быть заключен трудовой договор, который составляется в письменной форме в двух экземплярах на литовском и другом понятном для сторон договора языке. Это очень важно — трудовой договор должен быть понятен обеим сторонам договора.

Трудовой договор вступает в силу с момента поступления сотрудника на работу. В нем должны быть указаны: место работы (компания и адрес), род деятельности (название должности), размер оплаты труда (в месяц/за час работы), а также сколько часов планируется работать в неделю (как правило, 40 часов).

Надбавки, премии или другие дополнительные выплаты также могут быть оговорены в трудовом договоре.

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