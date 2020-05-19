Школы Каунасского района закончат учебный год дистанционно

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Еще на прошлой неделе министр науки, образования и спорта Альгирдас Монкявичюс представил новые решения по процессу обучения в Литве.

Согласно рекомендациям, с 25 мая могут начаться контактные уроки для учеников начальной школы и 12-х классов, а с 1 июня — для остальных школьников. При этом, министр заметил, что в вопросе открытия школ последнее слово остается за муниципалитетами.

Сегодня стало известно, что муниципалитет Каунасского района определился со своей позицией. Все руководители школ района приняли единогласное решение закончить этот учебный год дистанционно.

Для учеников начальной школы и абитуриентов уроки закончатся 25 мая, а учебный процесс будет полностью завершен к 5 июня. Для остальных учеников дистанционные уроки прекратятся 12 июня, а учебный год закроется 19-го.

Напоминаем, что аналогичные решения были приняты в Вильнюсе и в Клайпеде.