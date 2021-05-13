Школы Литвы получат около 10 тысяч переносных компьютеров

В июне школы страны получат почти 10 тысяч переносных компьютеров. Этот вопрос специально решается в конце текущего учебного года, чтобы школы могли лучше подготовиться к началу следующего.

Кроме того, Министерство образования намерено купить лицензии на использование необходимых программ Microsoft, которыми 15 тысяч педагогов смогут легально пользоваться и дома, и на работе.

Как сообщалось, в школах также до осени подготовят «гибридные» классы. Их специально оборудуют для более качественного удаленного и смешанного обучения детей, если такое вновь понадобится.

Правительство также выделило средства на программы по восстановлению эмоционального и физического здоровья, социальных навыков учащихся.

Источники: информационные агентства ELTA, BNS. Порталы ru.delfi.lt, 15min.lt.