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Школы Литвы получат около 10 тысяч переносных компьютеров

Автор Анжелика Орлёнок 6
Школы Литвы получат около 10 тысяч переносных компьютеров

В июне школы страны получат почти 10 тысяч переносных компьютеров. Этот вопрос специально решается в конце текущего учебного года, чтобы школы могли лучше подготовиться к началу следующего.

Кроме того, Министерство образования намерено купить лицензии на использование необходимых программ Microsoft, которыми 15 тысяч педагогов смогут легально пользоваться и дома, и на работе. 

Как сообщалось, в школах также до осени подготовят «гибридные» классы. Их специально оборудуют для более качественного удаленного и смешанного обучения детей, если такое вновь понадобится. 

Правительство также выделило средства на программы по восстановлению эмоционального и физического здоровья, социальных навыков учащихся.

Источники: информационные агентства ELTA, BNS. Порталы ru.delfi.lt, 15min.lt.

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