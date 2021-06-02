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Школы Литвы пробыли на «дистанционке» дольше всех в Европе

Автор Анжелика Орлёнок 25
Школы Литвы пробыли на «дистанционке» дольше всех в Европе

Школы Литвы работали в дистанционном режиме дольше всех школ в Европе, что может иметь негативные последствия для детей.

Об этом говорилось во время встречи президента страны Гитанаса Науседы с министром образования, науки и спорта Юргитой Шюгждинене. После встречи советник президента Симонас Крепшта отметил, что во время пандемии дети столкнулись с серьезными проблемами и вызовами.

“Во-первых, пострадал процесс обучения. В Литве за год дети проучились удаленно 9 месяцев, почти весь учебный год. Это один из самых продолжительных сроков, в сравнении с другими странами в Европе”, – сказал он.

Кроме того, обсуждалось, какие меры следовало бы предпринять, чтобы восполнить пробелы в обучении. Президент страны настаивает также на том, что к началу следующего учебного года дети должны вернуться в школы, вне зависимости от того, какой будет эпидемиологическая ситуация.

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Между тем в следующий понедельник, 7 июня, начинается основная экзаменационная сессия на аттестат зрелости.

Первым в списке экзаменов идет литовский язык и литература.  Продлится сессия до начала июля.

При этом выпускники, которые во время основной экзаменационной сессии будут на самоизоляции, все равно смогут сдать экзамены. Согласно указу Минздрава, ученикам можно покидать место самоизоляции для сдачи экзамена. Однако не позднее чем за 48 часов до этого следует сдать ПЦР-тест.

Тест, естественно, должен быть отрицательным. А в день экзамена у учащегося не должно быть никаких симптомов острой инфекции верхних дыхательных путей.

Источники: информационные агентства ELTA, BNS. Порталы ru.delfi.lt, 15min.lt.

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