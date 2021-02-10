Школы в Латвии могут открыть в тех регионах, где заболеваемость COVID-19 ниже средней по стране

Министр образования Латвии Илга Шуплинска сообщила, что школы могут открыть в тех регионах, где заболеваемость COVID-19 ниже средней по стране.

При открытии школ по принципу регионального подхода будет оцениваться и то, как ученики приезжают в школу, чтобы это происходило по возможности индивидуально. Например, пешком или на автомашине родителей.

Министр надеется, что ввести новый принцип и частично открыть школы можно будет в течение недели или двух. По словам Шуплински, трудно ожидать, что совокупная заболеваемость COVID-19 в Латвии скоро упадет ниже 200, чтобы ограничения могли быть пересмотрены. Однако психоэмоциональная ситуация в школах и семьях ухудшается, поэтому правительство думает о частичном открытии школ.

Министр также указала на опыт европейских стран. В настоящее время очное обучение проходит в 24 странах Европы. В основном очное обучение возобновлено в начальной школе, но кое-где – и в средней школе.

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Украина не будет закупать российскую вакцину “Спутник V” ввиду отсутствия подтверждения ее эффективности, заявил президент страны Владимир Зеленский.

По его словам, Украина получит уже в феврале до 1 миллиона доз вакцины, а до лета – 10 миллионов. Речь идет о вакцине четырех производителей – BioNTech/Pfizer, Sinovac, AstraZeneсa и Novavах. Чтобы повысить доверие населения к прививкам, президент Украины, по его словам, готов вакцинироваться вместе с военными как верховный главнокомандующий. Он также заявил, что ситуация с распространением коронавируса на Украине стабилизировалась.

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В Болгарии в средних школах и гимназиях возобновлен очный режим обучения

Сначала в школы вернутся ученики 7, 8 и 12 классов. Через две недели они снова перейдут на дистанционное обучение, а за парты сядут ученики остальных классов. Спустя полмесяца школьники снова поменяются. Дистанционное обучение было введено примерно два месяца назад. Детсады и начальные школы открылись в Болгарии в начале января.

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Международный музыкальный конкурс “Евровидение-2021” состоится 18, 20 и 22 мая, формат его проведения будет определен позже.

Об этом говорится в пресс-релизе организатора конкурса. В частности, рассматриваются три возможных варианта проведения “Евровидения”.

Так, первый из них предполагает проведение конкурса в концертном зале Ahoy Arena в Роттердаме с учетом соблюдения “социальной дистанции” и других строгих гигиенических мер, включающих регулярное тестирование на COVID-19. Если кто-то из участников не сможет приехать из-за ограничительных мер, то будет показана видеозапись выступления.

Второй сценарий предполагает проведение конкурса также в Ahoy Arena, но без приезда участников, выступления которых будут транслироваться в режиме онлайн. При этом некоторые части конкурса, например, шоу-программа, будут проходить вживую на сцене.

Третий сценарий предполагает перенос конкурса полностью в режим онлайн.