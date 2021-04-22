Джессика Кичи из Шотландии рассказала в своем твиттере о сборнике стихов, который издал ее 96-летний дедушка, чем помогла книге набрать популярность и стать бестселлером на Amazon.

19 апреля Джессика написала, что у ее деда Гордона Маккалока вышел сборник стихотворений, который он написал за всю свою жизнь. Желающих купить книгу на Amazon она попросила поддержать сборник и оставить отзыв на сайте.

my 96 year old grandpa has just had his own book published with all his poems from his life. it’s available on amazon if anyone is interested:) a review would make him so happy pic.twitter.com/0CzGi7KpOg — Jess (@jessica_keachie) April 19, 2021

Уже на следующий день книга стала бестселлером и заняла первую строчку в разделе «Поэзия» на Amazon. Все оценки покупателей на сайте оказались наивысшими. Сборник собрал много восхищенных отзывов, некоторые читатели написали, что заказали книгу после того, как увидели завирусившийся твит Джессики.

На момент написания заметки пост шотландки набрал в твиттере более 240 тысяч лайков и свыше 38 тысяч репостов.

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