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«Шрек» – национальное достояние США

Автор Эвелина Никанорова 19
«Шрек» - национальное достояние США

Фильмы «Темный рыцарь», «Шрек», «Заводной апельсин» добавили в Национальный реестр американских фильмов в Библиотеке конгресса.

Критерием отбора, как уточняется, является «культурная, историческая или эстетическая значимость ленты». 

В итоге, всего в этом году в реестр включили 25 картин. А вот всего в списке содержится уже 800 наименований.

Режиссер Кристофер Нолан отметил, что это не только большая честь для тех, кто работал над лентой «Темный рыцарь», но и дань уважения художникам и писателям, которые работали над историей Бэтмена.

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