Штрафы за нарушение карантина: кому, сколько и за что

Как сообщает портал DELFI, министерство юстиции объяснило, за что грозят штрафы, кому они грозят и сколько придется заплатить за тот или иной проступок.

На данный момент физические лица за нарушение правил карантина могут получить штраф в размере 500-1500 евро.

Минюст информирует, что за первое нарушение полиция может назначить штраф в размере половины минимального, т.е., 250 евро, но во второй раз придется платить полную цену.

Если человек в течение года уже был наказан за подобное нарушение, то ему могут назначить штраф в размере 1000 евро.

Если нарушение совершил нетрезвый человек, то это может расцениваться как отягчающее обстоятельство, поэтому и санкции могут быть более жесткими. От 500 до 1500 евро. Это решает полицейский.

“С учетом смягчающих или отягчающих вину обстоятельств, например, признание вины, или совершение действий будучи в нетрезвом состоянии», – сказано в пресс-релизе.

За нарушение самоизоляции тоже ждет штраф. Административная ответственность, также грозит и тем, кто зарегистрировался сдавать тест на коронавирус, но не сдал его, не приехал в условленное время без уважительной причины.

По-прежнему запрещается появляться в общественных местах группами больше двух человек, исключения касаются только семей с детьми.

Нарушение режима карантина — это отсутствие маски в общественном месте. Если это нарушение совершило лицо младше 16 лет, то штраф придется заплатить родителям или опекунам.

“Родители могут получить штраф за то, что разрешают детям играть на детских площадках или во дворах с детьми из других семей», – сказано в сообщении Министерства юстиции.

Еще более суровое наказание ждет юридические лица, нарушающие требования карантина. Например, нелегально работающие парикмахерские или ночные клубы.

Штраф могут получить и руководители магазинов, в которых нет антисептиков для покупателей. Штраф составляет от 1500-6000 евро.

Конкретный штраф назначит суд.