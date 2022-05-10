Звёзды

Шути Гатва станет новым Доктором Кто

Автор Эвелина Никанорова

29-летний шотландский актер Шути Гатва («Сексуальное просвещение») станет следующим Доктором Кто, сменив Джоди Уиттакер, которая была Тринадцатым Доктором с 2018 по 2022 год. Об этом сообщило издание BBC 8 мая 2022 года.

Шути Гатва станет новым Доктором Кто

Шути Гатва

– Я глубоко польщен, чрезвычайно взволнован и, конечно, немного напуган, – сказал Гатва. – Эта роль и сериал так много значат для многих людей во всем мире, включая меня самого, и каждый из моих невероятно талантливых предшественников с величайшей осторожностью относился к этой уникальной ответственности и привилегии. Я приложу все усилия, чтобы сделать то же самое.

Шоураннер Рассел Т. Дэвис сказал, что Гатва произвел на всех большое впечатление на прослушивании.

Источник: InterMedia

Sledite Za Novostjami Turizma Otdyha I Kultury V Nashih Socialnyh Setjah 1350 X 250 Px 2
Метки:

Актуальные новости

Монеточка рассказала, что ждет первенца

Монеточка рассказала, что ждет первенца

Автор Эвелина Никанорова
BTS выпустят свою первую антологию

BTS выпустят свою первую антологию

Автор Эвелина Никанорова
Миша Марвин покинул Black Star и лишился старых песен

Миша Марвин покинул Black Star и лишился старых песен

Автор Эвелина Никанорова
Джон Ву снимет ремейк своего боевика «Наемный убийца»

Джон Ву снимет ремейк своего боевика «Наемный убийца»

Автор Эвелина Никанорова
Джон Уоттс не снимет «Фантастическую четверку»

Джон Уоттс не снимет «Фантастическую четверку»

Автор Эвелина Никанорова
Мария Гусарова, она же Mary Gu, разводится с мужем

Мария Гусарова, она же Mary Gu, разводится с мужем

Автор Эвелина Никанорова
Эндрю Гарфилд делает перерыв в карьере

Эндрю Гарфилд делает перерыв в карьере

Автор Эвелина Никанорова
Мадонна бросила молодого любовника

Мадонна бросила молодого любовника

Автор Эвелина Никанорова
Энтони Хопкинс сыграет «Британского Шиндлера»

Энтони Хопкинс сыграет «Британского Шиндлера»

Автор Эвелина Никанорова