Шути Гатва станет новым Доктором Кто

– Я глубоко польщен, чрезвычайно взволнован и, конечно, немного напуган, – сказал Гатва. – Эта роль и сериал так много значат для многих людей во всем мире, включая меня самого, и каждый из моих невероятно талантливых предшественников с величайшей осторожностью относился к этой уникальной ответственности и привилегии. Я приложу все усилия, чтобы сделать то же самое.