Шути Гатва станет новым Доктором Кто

29-летний шотландский актер Шути Гатва («Сексуальное просвещение») станет следующим Доктором Кто, сменив Джоди Уиттакер, которая была Тринадцатым Доктором с 2018 по 2022 год. Об этом сообщило издание BBC 8 мая 2022 года.
– Я глубоко польщен, чрезвычайно взволнован и, конечно, немного напуган, – сказал Гатва. – Эта роль и сериал так много значат для многих людей во всем мире, включая меня самого, и каждый из моих невероятно талантливых предшественников с величайшей осторожностью относился к этой уникальной ответственности и привилегии. Я приложу все усилия, чтобы сделать то же самое.
Шоураннер Рассел Т. Дэвис сказал, что Гатва произвел на всех большое впечатление на прослушивании.
Источник: InterMedia