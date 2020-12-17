Шведского чуда – не случилось

Если население не будет соблюдать карантинный режим, вступивший в силу со среды, в ходе которого закрыты большинство магазинов и мест предоставления услуг, то карантинные требования могут стать еще строже, заявила премьер Ингрида Шимоните.

Она утверждает, что речь может идти о решениях, которые разделят торговлю на продажу необходимых товаров и торговлю товарами, которые таковыми не являются.

«Мы будем очень внимательно следить за ситуацией, если потребуются дополнительные решения, скажем, по поводу непродовольственных товаров или гостиничных услуг в праздничный период, эти решения будут приняты», добавила она.

В среду в Литве вступили в силу более строгие карантинные правила, закрыты большинство магазинов, парикмахерские, ограничено передвижение людей. Деятельность смогут продолжать аптеки и продуктовые магазины, однако им не запрещено торговать и другими товарами.

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В Израиле число новых заражений коронавирусом превысило отметку, которую правительство определило для ужесточения ограничений. Премьер-министр Нетаньяху ранее обещал ввести частичный локдаун, если число новых случаев инфекции превысит 2500 и в течение трех недель не произойдет их значительного снижения. В Израиле уже дважды вводился жесткий карантин по всей стране. После второго локдауна в сентябре число новых случаев инфекции сократилось с 9000 до 200 в день. С середины октября власти постепенно снимают ограничения, что опять привело к массовому распространению вируса. Правительство планирует начать вакцинацию 27 декабря.

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Премьер-министр Швеции Стефан Левен признал, что органы здравоохранения страны, решившие не вводить общенациональный локдаун при первой волне пандемии, недооценили возможные последствия второй волны. Левен выступил с этим заявлением накануне оглашения предварительных результатов расследования, проводившегося комиссией, специально созданной для изучения работы системы здравоохранения в период пандемии. Осенью резкий скачок заболеваемости вызвал кризис всей системы здравоохранения, среди заразившихся оказалось много самих медицинских работников, и власти вынуждены были ввести ряд строгих мер, в том числе запрет на продажу алкоголя в барах и ресторанах после 10 вечера.