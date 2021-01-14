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Синоптики обещают холода, а медики советуют к ним подготовиться

Автор RUSRADIO LT 27 Нет комментариев

Важно помнить, что простудиться можно очень быстро, поэтому соответственно одеваться следует, даже выбегая из машины до дома или до офиса.

Находясь на улице, следует дышать через нос, а маски менять чаще – влажные маски на холоде могут начать замерзать. Медики также напоминают, что алкоголь – не греет. Напротив, он расширяет сосуды и увеличивает возможность простудиться. Также следует избегать травм – а для этого при ходьбе лучше не держать руки в карманах, а на прогулки и пробежки выходить в теплой, менее скользкой обуви.

Источники: информационные агентства ELTA, BNS. Порталы ru.delfi.lt, 15min.lt.
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