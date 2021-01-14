Синоптики обещают холода, а медики советуют к ним подготовиться

Важно помнить, что простудиться можно очень быстро, поэтому соответственно одеваться следует, даже выбегая из машины до дома или до офиса.

Находясь на улице, следует дышать через нос, а маски менять чаще – влажные маски на холоде могут начать замерзать. Медики также напоминают, что алкоголь – не греет. Напротив, он расширяет сосуды и увеличивает возможность простудиться. Также следует избегать травм – а для этого при ходьбе лучше не держать руки в карманах, а на прогулки и пробежки выходить в теплой, менее скользкой обуви.

Источники: информационные агентства ELTA, BNS. Порталы ru.delfi.lt, 15min.lt.