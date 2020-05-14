Ситуация на рынке труда стабилизировалась

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Спустя почти два месяца с начала карантина, ситуация на трудовом рынке страны стабилизировалась — по данным “Содры”, количество увольняемых работников в принципе не превышает принимаемых на работу.

Падает также число жителей, находящихся на больничном по присмотру за детьми или на простоях.

Правда, руководство “Содры” считает, что более активное трудоустройство может быть связано не столько с оживлением бизнеса, сколько с возросшей потребностью в сезонных работниках.