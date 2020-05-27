Ситуация под контролем, но карантин следует продлить

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Представители Национального центра общественного здоровья говорят, что ситуация с коронавирусом в стране под контролем, однако они поддерживают решение продлить карантин.

По словам главы Вильнюсского департамента Центра Роланды Лингене, эпидемиологическая ситуация может считаться совершенно завершенной, если новые случаи не выявляются в период продолжительностью два инкубационных периода. Такого пока не наблюдается.

Число новых случаев коронавируса в Литве на 100 тысяч жителей за 14 дней составляет 5,9 и является одним из самых небольших среди европейских стран.

Помимо этого, растет число выздоровевших, и это число уже некоторое время превышает число больных.