Ситуация с доставкой посылок за границу остается нестабильной

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Доставка посылок за границу продолжает опаздывать. Хотя условия карантина во многих странах смягчаются, представители почтовых услуг все еще сталкиваются с проблемами перевозок и логистики, поэтому доставка посылок за границу проходит в замедленном режиме.

Это особенно актуально для тех, кто готовится отправить посылку в США, Великобританию, Италию, Испанию, Францию и Россию. По мнению специалистов, в ближайшее время ситуация, особенно в сильно затронутых коронавирусом странах, не изменится. Поэтому и посылки будут добираться до адресата медленнее.

По тем же причинам дольше приходится ожидать посылок и в Литве.