Listen to «Ситуация с летним отдыхом пока не прояснилась» on Spreaker.

Хотя до конца учебного года остается примерно месяц, родители до сих пор не знают, как организовать летний досуг для детей, где и с кем можно будет их оставлять.

До сих пор нет ясности, будут ли работать летние и спортивные лагеря, — об этом пишет портал LRT.

Сами организаторы лагерей также не знают, будут ли они работать, а если будут, то какими будут требования безопасности.

Министерство образования, науки и спорта пока не вынесло никаких рекомендаций относительно организации отдыха детей, поэтому родители пока не спешат регистрировать детей на летние смены.