Listen to «Ситуация в Антавиляйском пансионате находится под контролем» on Spreaker.

Вчера вечером появились результаты исследований образцов пациентов и работников Антавиляйского пансионата. Коронавирус установили у одиннадцати пациентов (из 90 проверенных) и трех работников учреждения. Представители Национального центра общественного здоровья сообщили, что все заболевшие чувствуют себя хорошо, температуры у них нет, нет и характерных симптомов заболевания. Несмотря на это, пациенты были переведены в другую больницу, а 15 сотрудников пансионата, контактировавших с больными, проведут в изоляции 14 дней.

Напоминаем также, что очаг коронавируса был обнаружен и в Кретингском районе в Картянской католической больнице паллиативной медицинской помощи.