Ситуация в Руднинкай. Взгляд МВД и местных жителей

Сегодня информационная служба RUSRADIO LT пообщалась с вице-министром МВД Арнольдасом Абрамавичусом и представителем общественности из населённого пункта Руднинкай.

Недавно произошедший в Руднинкай инцидент, когда сотрудники правопорядка были вынуждены применить спецсредства по отношению к протестующим против расселения мигрантов местным жителям, не на шутку всколыхнул общество. Информационная служба RUSRADIO LT обратилась в МВД Литвы с просьбой прокомментировать то, что произошло в понедельник. Вашему вниманию ответ вице-министра внутренних дел Арнольдаса Абрамавичуса.

Нас также интересовал вопрос обеспечения безопасности не только в Шальчининкайском самоуправлении, но и в любом другом, например, на западе Литвы.

Напоследок мы поинтересовались, как власть планирует налаживать диалог с жителями.

Информационная служба также обратилась к местному жителю Руднинкай Роберту. В частности, интересовало отношение местных жителей к планам властей о расселении нелегальных мигрантов на полигоне возле населённого пункта.

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