Сюзанна о новом треке: голос с крепостью огненной воды

Сюзанна выпустила сингл «Мне нравятся люди». За продакшн отвечал московский музыкант и саунд-продюсер Никита Каменский. С ним певица планирует создать совместный рекорд-лейбл «Улица Новаторов».

«- Мы решили превратить живую виолончель в синтезатор и заставили её качаться под остинатный бас, – рассказала певица о своей новой работе. – Голос с выдержкой и крепостью огненной воды. Ладони как древний бэк бит. Сердце — метроном»

По словам представительницы Сюзанны, главными составляющими ее нового сингла стали винтажный соул, нежный R’n’B и характерный поп. Сингл «Мне нравятся люди» выходит в преддверии нового альбома, запланированного на весну 2022 года. Сюзанна планирует записать релиз совместно с Никитой Каменским.

Источник: InterMedia