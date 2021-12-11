Музыкальная новинка

Сюзанна о новом треке: голос с крепостью огненной воды

Автор Эвелина Никанорова
Сюзанна о новом треке: голос с крепостью огненной воды
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Сюзанна выпустила сингл «Мне нравятся люди». За продакшн отвечал московский музыкант и саунд-продюсер Никита Каменский. С ним певица планирует создать совместный рекорд-лейбл «Улица Новаторов».

«- Мы решили превратить живую виолончель в синтезатор и заставили её качаться под остинатный бас, – рассказала певица о своей новой работе. – Голос с выдержкой и крепостью огненной воды. Ладони как древний бэк бит. Сердце — метроном»

По словам представительницы Сюзанны, главными составляющими ее нового сингла стали винтажный соул, нежный R’n’B и характерный поп. Сингл «Мне нравятся люди» выходит в преддверии нового альбома, запланированного на весну 2022 года. Сюзанна планирует записать релиз совместно с Никитой Каменским.

Источник: InterMedia

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