Сказочный Рождественский городок, самый зеленый город и другие новости

На столичной Лукишской площади открылся сказочный Рождественский городок. А Вильнюс объявлен самым зеленым городом Европы. Об этих и других новостях читайте ниже.
Neakivaizdinis Vilnius подготовил три идеи для прогулок. Это праздничный маршрут «Рождественский Вильнюс», карта Рождественских елок города и веселая ориентировочная игра, которая поможет открыть для себя волшебный рецепт наступающего праздника.
16 декабря c 13:00 до 17:00 час. в страну вернется традиционная акция «Принесите Рождество в свой дом». В этот день по всей стране лесники будут бесплатно раздавать еловые ветки и шишки на главных площадях городов, стоянках супермаркетов и т.д.
Журнал Reitingai представил предметный рейтинг гимназий. В него попали только те школы, где более 5 выпускников сдали госэкзамен на аттестат зрелости по литовскому языку, математике, истории и английскому языку. Лидирует в списке Вильнюсский лицей.
По оценке журнала Reitingai, Вильнюсский университет не имеет себе равных среди университетов, а Вильнюсская коллегия – среди коллегий.
С Нового года в Литве подорожает алкоголь. Из-за повышения акцизов бутылка пива в Литве в 2022 году станет дороже на 2 цента, бутылка вина – на 10 центов, а крепкого алкоголя – на 30 центов.
Министерство путей сообщения обсудило с полицией, муниципалитетами, представителями общественности вопросы, связанные с электросамокатами. По их итогам планируется принять решения, которые повысят безопасность всех участников движения.
В Вильнюсе появился невиданный троллейбус из трех секций, сообщает madeinvilnius.lt. Длина троллейбуса составляет 24,7 м. Он прибыл в столицу из Таллина и в скором времени начнет тестироваться на дорогах литовской столицы.
На Лукишской площади в столице открылся Рождественский городок со сказочными декорациями. Готовьте фотоаппараты!
На Ратушной площади появилась необычная инсталляция – юбилейный рупор. Инсталляция посвящена 700-летию Вильнюса.
Вильнюс второй год подряд объявлен самым зеленым городом Европы. Во всем мире по этому параметру он – третий.
На рекламных стендах Каунаса стартовал проект «Каунасский словарь». Он создан к 50-летию Каунасского Дома искусств, но пополнять «словарь города» на странице kaunozodynas.lt приглашают всех, кто живет в Каунасе или посещает его.
Проводится регистрация команд на XI Всемирные спортивные игры Литвы. Соревнования по 27 видам спорта пройдут в июле 2022 г. в Друскининкай. Это любительские состязания для литовцев из разных стран мира.
Агентство по охране окружающей среды вместе с рядом фирм провели работы по «ренатурализации» шести рек страны. На очереди – еще 11. Это поможет восстановить хорошее экологическое состояние водоемов.
Природоохрана напоминает, что о замерзающей на водоеме птице (или другом животном) можно сообщить по телефону Ассоциации защиты животных. Информация – на странице организации.