Сказочный Рождественский городок, самый зеленый город и другие новости

16 декабря c 13:00 до 17:00 час. в страну вернется традиционная акция «Принесите Рождество в свой дом». В этот день по всей стране лесники будут бесплатно раздавать еловые ветки и шишки на главных площадях городов, стоянках супермаркетов и т.д.