Дети

Сколько будет стоить питание в столичных детских садах?

Автор R•RADIO

С 1 июля вырастет стоимость питания в столичных дошкольных учебных заведениях. Такое решение принял Вильнюсский горсовет. Сообщается, что последний раз расценки на питание в детских садах менялись в 2019 году.

Сколько будет стоить питание в столичных детских садах?

Предприятия общепита жалуются, что из-за резкого повышения цен на продукты питания им становится трудно обеспечивать детские сады качественным питанием. Это приводит к необходимости изменения дневной нормы питания. Цены вырастут незначительно, но это позволит обеспечить правильный и соответствующий возрасту детей рацион питания.

В ясельных группах, работающих 10,5 и 12 часов, стоимость питания составит 2,60 евро (было 2,20), в группах детских садов – 2,90 евро (было 2,50). В подготовительных группах стоимость завтраков и полдников составит 1,16 евро (было – 0,84 и 0,53 Eur), обед – 2,10 евро (было 1,80).

В ясельных группах, работающих 24 часа, стоимость питания составит 2,90 евро (было 2,50), в детсадовских – 3,20 евро (было 2,80). В подготовительных группах завтраки и полдники будут стоить 1,16 евро (было – 0,84 и 0,53), обед – 2,10 евро (было 1,80), ужин – 0,84 евро (было 0,31).

В ясельных группах, работающих не более 4 часов, питание будет стоить 2,10 евро (было 1,70), в группах детского сада – 2,30 евро (было 1,90). В подготовительных группах стоимость завтрака составит 1,16 евро (было 0,84), обеда – 2,10 евро (было 1,80).

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