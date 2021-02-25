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Сколько людей готовы дать взятку или сообщить о коррупции

Автор RUSRADIO LT 28

Людей, дающих взятку, становится меньше. Однако многие считают, что взятки помогают решать проблемы.

Так показала составленная Службой спецрасследований карта коррупции. 

За последние несколько лет наш опыт взяточничества сократился более чем в 2,5 раза. В 2014-м взятку давали четверть респондентов. В прошлом году в этом признались всего 9 процентов. В то же время, более двух третей жителей Литвы считают, что взятка помогает решить проблему. Количество уверенных в этом за год выросло на десятую часть. В том числе – почти каждый второй руководитель компании и каждый четвертый госслужащий.

В случае необходимости дать взятку готовы более половины жителей страны. Менее пятой части респондентов, столкнувшись с коррупцией, готовы об этом сообщить. Наиболее коррумпированными считаются медучреждения, суды, Сейм и самоуправления.

Опрос провела компания Vilmorus.

Источники: информационные агентства ELTA, BNS. Порталы ru.delfi.lt, 15min.lt.

 

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