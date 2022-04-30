Сколько стоит букетик цветов в канун Дня матери?

Сегодня – канун Дня матери. Мы решили поинтересоваться, сколько стоит букетик цветов в основных торговых сетях Литвы.

IKI

Букет роз из 9 шт. стоит 2,99 евро. Стоимость букетов роз другого сорта – 3,59 евро (7 шт.) или 6,59 евро.

Букет гербер (9 шт.) – 2,99 евро.

Букет из 9 тюльпанов – 2,99 евро.

Все эти цены указаны на странице компании по доставке заказов lastmile.lt

LIDL

На интернет-странице магазина есть очень удобный раздел под названием Sveikiname Tave, Mama! В нем размещены некоторые товары, которые магазин предлагает купить в подарок маме, а также указаны цены на все варианты букетов, предлагаемых сетью.

Букет тюльпанов: 7 шт. (примерно 35 см высотой) – 1,99 евро, 15 шт. – 5,49, 21 – 7,99, 25 – 8,99 евро.

Букет роз разных сортов: 7 шт. (примерно 70 см высотой) – 5,99 евро, 15 шт. – 2,99, 25 шт. – 5,99 евро.

Букет гвоздик из 10 веточек стоит 1,99 евро.

Букет фрезий из 10 шт. – 4,99 евро.

Букетик из 3 гиацинтов – 2,99 евро.

MAXIMA

Букет тюльпанов из 50 шт. стоит 6,99 евро. Столько же стоит букет, собранный из разных цветов.

Barbora букетик тюльпанов предлагает за 3,79. К слову, еще вчера такой же букет из пяти цветков стоил 4,49. То есть, цена снизилась.

RIMI

Букетик тюльпанов (7 шт., высота – 35 см) стоит 2,59. Из 20 шт. – 6,69 евро.

Букет роз (9 шт, высота – 50 см) – 5,19 евро.

Букет фрезий (7 шт., высота – 40 см) – 5,99 евро.

Есть в онлайн-магазине и другие более сложные букеты, цены на них зависят от стоимости цветков и сложности композиции. Есть на сегодняшний день и позиции, которые уже раскуплены. Это, например, нарциссы или букет из тюльпанов и гиацинтов.

* Все цены действительны на момент подготовки материала и даются с активными ссылками на страницы торговых сетей, где они указаны.