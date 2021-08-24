Образование

Скоро 1 сентября. Самые важные требования для школ и учащихся

Автор Анжелика Орлёнок 1
Скоро 1 сентября. Самые важные требования для школ и учащихся

По мере приближения 1 сентября объявлены основные правила, которых должны будут придерживаться все образовательные и воспитательные учреждения.

Напомним, весь процесс обучения будет проходить в контактном режиме.  Во время уроков все ученики и студенты, за исключением детей из начальных классов, будут обязаны находиться в защитных масках.

Ограничения, связанные с вакцинацией, к учащимся применяться не будут. Однако невакцинированным рекомендуется добровольно тестироваться.

Студенты смогут приходить на контактные занятия только при наличии иммунитета или действующего отрицательного теста на ковид.

Быть вакцинированными или периодически тестироваться обязаны все педагоги. В случае болезни ученика или студента решения по поводу изоляции всего класса или группы будут принимать специалисты и сама школа.

Все возвращающиеся к контактному обучению должны будут соблюдать социальную дистанцию. В школах необходимо избегать смешивания классов, групп и потоков, а также проветривать и дезинфицировать помещения.

Кроме того, напомним, что учебные заведения могут организовывать и празднование 1 сентября.  Если количество участников не превышает 500 человек, а продолжительность мероприятия составляет не более двух часов, никакие серьезные ограничения не предусматриваются. При этом в помещениях ношение масок обязательно. На открытом воздухе маски рекомендуются, если между участниками мероприятия не соблюдается дистанция 2 метра.

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