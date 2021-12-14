Начинается голосование за лучшие столичные витрины

Предпраздничный марафон продолжается. Зажглись огни на Рождественских ёлках, украсились яркими гирляндами городские улицы. А сегодня начинается голосование за самые интересные столичные витрины.

Название конкурса – «Создаю рождественское настроение в Вильнюсе 2021». Его участники проявили невероятную фантазию, чтобы столица стала ещё праздничнее и красивее. Многие рестораны, кафе, отели, магазины, фирмы украсили витрины и фасады зданий. Пассажи, скверы, улицы и дворы Вильнюса тоже засверкали огнями и удивительными декорациями. Участники конкурса подготовили фотографии этих сказочных превращений и отправили их организаторам.

И вот теперь, после завершения приёма заявок, комиссия из Рождественского комитета столичного самоуправления будет оценивать, какая витрина или украшение произвели на них большее впечатление. То же самое смогут сделать и все желающие. Организаторы сообщили, что голосование проходит на страницах портала DELFI. Голосование продлится до 20 декабря. А победителей объявят 21 декабря.

Как и каждый год, победителей ждут призы. Три участника конкурса, которые соберут максимальное количество баллов от комиссии, будут награждены

I место – 1500 евро;

II место – 1200 евро;

III место – 800 евро.

Участник, который соберет больше всего баллов в интернет-голосовании, тоже получит приз в размере 1500 евро. Вся информация о конкурсе – на странице kaledossostineje.lt.

А полюбоваться на украшенные столичные витрины можно в одном из выпусков «Фотопятницы» с Ярославом Сизовым и его блогом Slava’s Blog.